Илона Гвоздева засветила соски на пикантных фото перед операцией по увеличению груди

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева показалась в пикантной фотосессии.

Танцовщица поделилась хорошими кадрами по новой фотосессии на своей странице в Instagram. Илона показала соблазнительные и нежные кадры в комплекте молочного цвета из рубашки и длинной льли на тонких бретельках.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В кадре Гвоздева продемонстрировала свою женственность у зеркала и позировала, лежа на диване, показывая свои длинные ножки.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На одной из фотографий Илона взбудоражила воображение фанов достаточно откровенным кадром. Танцовщица сфотографировалась лежа в распахнутой рубашке из-под которой были видны соски знаменитости.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В публикации Гвоздева также рассказала о своей предстоящей операции. Как ранее делилась танцовщица, она планирует увеличить грудь, поэтому сейчас активно готовится к этому важному событию в ее жизни. Звезда рассказала, что перед хирургическим вмешательством нужно соблюдать определенные правила — не курить, не принимать гормональные препараты, воздерживаться от алкоголя и некоторых продуктов.

"С каждым днем я все ближе на шаг к осуществлению мечты, но я продолжаю изучать все аспекты операции и читаю много интересной информации", — рассказала Гвоздева.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева сообщила фанам о том, что хочет сделать пластическую операцию – звезда решилась сделать маммопластику, о которой давно мечтала.

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