Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Илона Гвоздева засветила соски на пикантных фото перед операцией по увеличению груди

Илона Гвоздева засветила соски на пикантных фото перед операцией по увеличению груди

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Илона Гвоздева засветила соски на пикантных фото перед операцией по увеличению груди

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица рассказала, как готовится к операции.

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева показалась в пикантной фотосессии.

Танцовщица поделилась хорошими кадрами по новой фотосессии на своей странице в Instagram. Илона показала соблазнительные и нежные кадры в комплекте молочного цвета из рубашки и длинной льли на тонких бретельках.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В кадре Гвоздева продемонстрировала свою женственность у зеркала и позировала, лежа на диване, показывая свои длинные ножки.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На одной из фотографий Илона взбудоражила воображение фанов достаточно откровенным кадром. Танцовщица сфотографировалась лежа в распахнутой рубашке из-под которой были видны соски знаменитости.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В публикации Гвоздева также рассказала о своей предстоящей операции. Как ранее делилась танцовщица, она планирует увеличить грудь, поэтому сейчас активно готовится к этому важному событию в ее жизни. Звезда рассказала, что перед хирургическим вмешательством нужно соблюдать определенные правила — не курить, не принимать гормональные препараты, воздерживаться от алкоголя и некоторых продуктов.

"С каждым днем я все ближе на шаг к осуществлению мечты, но я продолжаю изучать все аспекты операции и читаю много интересной информации", — рассказала Гвоздева.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева сообщила фанам о том, что хочет сделать пластическую операцию – звезда решилась сделать маммопластику, о которой давно мечтала.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
207
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация