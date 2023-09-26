Илон Маск на редких кадрах показал подросшего сына от бывшей жены

Изобретатель взял мальчика с собой на рабочую встречу.

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск впервые за долгое время показал своего сына Х от эпатажной певицы Grimes.

Вместе с мальчиком основатель SpaceX посетил встречу с президентом Венгрии Каталин Новак. Кадрамы с сыном изобретатель поделился на своей странице в Twitter.

Илон Маск с сыном X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Маск почти все время держал сына на руках, а во время осмотра завода Tesla Gigafactory Texas знаменитый отец взял сына на плечи. Под прицелом камер мальчик застенчиво прятал лицо и прижимался к отцу.

Илон Маск с сыном X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Илон Маск с сыном X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Напомним, что в 2020 году певица Grimes родила Маску сына, которого они назвали назвали X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Брак пары продержался недолго и уже через год они развелись. Однако в 2021 году стало известно, что суррогатная мать родила бывшим супругам дочь по имени Экза Дарк Сайдерил.

А совсем недавно Сеть ошеломила новость о рождении третьего совместного ребенка у бывших супругов родился еще один сын — Techno Mechanicus, или просто Тау.

Кроме этого, у Маска есть еще семь детей: пятеро от эксдружины Джастин Маск и двое от сотрудницы его компании Neuralink Шион Зилис.

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