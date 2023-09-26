Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Илон Маск на редких кадрах показал подросшего сына от бывшей жены

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Илон Маск на редких кадрах показал подросшего сына от бывшей жены

Илон Маск с сыном X

Изобретатель взял мальчика с собой на рабочую встречу.

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск впервые за долгое время показал своего сына Х от эпатажной певицы Grimes.

Вместе с мальчиком основатель SpaceX посетил встречу с президентом Венгрии Каталин Новак. Кадрамы с сыном изобретатель поделился на своей странице в Twitter.

Илон Маск с сыном X / © Twitter.com/elonmusk
Илон Маск с сыном X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Маск почти все время держал сына на руках, а во время осмотра завода Tesla Gigafactory Texas знаменитый отец взял сына на плечи. Под прицелом камер мальчик застенчиво прятал лицо и прижимался к отцу.

Илон Маск с сыном X / © Twitter.com/elonmusk
Илон Маск с сыном X / Фото: Twitter.com/elonmusk
Илон Маск с сыном X / © Twitter.com/elonmusk
Илон Маск с сыном X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Напомним, что в 2020 году певица Grimes родила Маску сына, которого они назвали назвали X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Брак пары продержался недолго и уже через год они развелись. Однако в 2021 году стало известно, что суррогатная мать родила бывшим супругам дочь по имени Экза Дарк Сайдерил.

А совсем недавно Сеть ошеломила новость о рождении третьего совместного ребенка у бывших супругов родился еще один сын — Techno Mechanicus, или просто Тау.

Кроме этого, у Маска есть еще семь детей: пятеро от эксдружины Джастин Маск и двое от сотрудницы его компании Neuralink Шион Зилис.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
470
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация