Илоне Гвоздевой вызвали карету скорой помощи: "Работать нон-стоп - не лучшая идея"

Украинский хореограф, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева заставила поклонников изрядно волноваться.
Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что испытывает определенные проблемы со здоровьем.
В частности, вчера, 27 сентября, танцовщица испугала поклонников, опубликовав в Instagram-stories фото, где на ее фоне виднеется каретка скорой помощи.
"Доработалась", – коротко подписала снимок знаменитость.
Впоследствии артистка успокоила поклонников. Она отметила, что с ней все хорошо. "Скорую" пришлось вызвать из-за того, что она изрядно устала.
"Со мной все хорошо. Спасибо всем за волнение. Иногда забываю, что уже не 18 лет, и работать нон-стоп 24/7 - не самая лучшая идея", — поделилась танцовщица.
Сейчас с Илоной все хорошо. Врачи посоветовали Гвоздевой больше отдыхать. Так что танцовщица после работы пошла в салон красоты.
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