Илоне Гвоздевой вызвали карету скорой помощи: "Работать нон-стоп - не лучшая идея"

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что испытывает определенные проблемы со здоровьем.

В частности, вчера, 27 сентября, танцовщица испугала поклонников, опубликовав в Instagram-stories фото, где на ее фоне виднеется каретка скорой помощи.

"Доработалась", – коротко подписала снимок знаменитость.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Впоследствии артистка успокоила поклонников. Она отметила, что с ней все хорошо. "Скорую" пришлось вызвать из-за того, что она изрядно устала.

"Со мной все хорошо. Спасибо всем за волнение. Иногда забываю, что уже не 18 лет, и работать нон-стоп 24/7 - не самая лучшая идея", — поделилась танцовщица.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас с Илоной все хорошо. Врачи посоветовали Гвоздевой больше отдыхать. Так что танцовщица после работы пошла в салон красоты.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Читайте также: