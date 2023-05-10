Imagine Dragons в клипе растрогали историей подростка из Николаевской области, который потерял дом из-за войны

Музыканты собирают средства на восстановление Украины.
Культовая американская року-группа Imagine Dragons представила клип на песню Crushed, который сняла в Украине.
В эмоциональной видео-работе музыканты просто растрогали до слез историей 14-летнего подростка из Николаевской области. В частности, село Саши находилось в оккупации. Пока ВСУ не освободили Новогригорьевку, российские оккупанты беспощадно уничтожали все вокруг. Именно историю Саши группа Imagine Dragons показала в новом клипе.
"История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, которые отчаянно нуждаются в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией ради восстановления Украины", — отметил солист коллектива Дэн Рейнольдс.
Клип снимали в Украине. Видео-работой занимался клипмейкер Тай Арнольд, который во время войны приезжал в Украину и привозил гуманитарную помощь.
"Я провел зиму в Украине, доставлял продукты людям, которые в этом нуждались. Я постоянно общался с участниками группы на тему увиденного, и они быстро предложили снять видеоклип, который показывал бы эмоции простых украинцев, которые страдают от войной. Во время поездок я встретил Сашу, который пережил месяцы обстрелов. Недавно он вернулся в родное село и увидел, что оно полностью разрушено. Это видео частично показывает то, что пережил Саша и продолжают переживать тысячи других украинцев ежедневно", — рассказал Тай Арнольд.
Видеоклипом Imagine Dragons хотят привлечь внимание мира к войне в Украине, а также собрать средства для восстановления страны.
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