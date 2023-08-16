Imagine Dragons вывел на сцену 14-летнего Сашу, которому помог восстановить дом, полностью разрушенный оккупантами

Американская группа, посол фандрейзинговой платформы UNITED24 Imagine Dragons во время своего концерта в Варшаве пригласила на сцену 14-летнего Сашу.

Отметим, что Саша стал главным героем клипа Imagine Dragons на песню "Crushed". На сцену к коллективу парень из села Новогригоровка Николаевской области вышел с украинским флагом с надписью UNITED24. Этот флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграют среди всех, кто внесет благотворительный вклад.

Imagine Dragons в Варшаве

"Сегодня мы увидели встречу, о которой точно будем рассказывать внукам. Imagine Dragons, послы UNITED24, одна из самых известных групп мира, обнимают Сашу из маленького села в Николаевской области, героя своего клипа, о котором они узнали совершенно случайно и в конце концов полностью изменили его жизнь. Сам Саша никогда не был за границей. Путешествие в Варшаву стало первым в его жизни. А выход на сцену стадиона PGE Narodowy к шестидесятитысячной аудитории, конечно, сильно его взволновал", – рассказала координатор UNITED24 Ярослав Гресь.

Imagine Dragons на концерте в Варшаве пригласил на сцену 14-летнего Сашу из Новогригорьевки

Напомним, что режиссер клипов Imagine Dragons Тай Арнольд встретил Сашу во время путешествия по Украине. Парень бродил по родному селу, которое полностью разрушили российские войска. Тай снял историю Саши, и она стала основой музыкального видео Crushed. Парень из украинской Новогригоровки проснулся знаменитым на весь мир – тысячи людей от Австралии до Исландии выражали ему поддержку.

Отметим, что ранее мы писали о том, что Imagine Dragons помог восстановить 14-летнему Саше дом, который полностью разрушили оккупанты.

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