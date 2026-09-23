"Имел проблемы" и сильно изменился: каким был 27-летний сын Синди Кроуфорд за неделю до смерти

Пресли Гербер / © Associated Press

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Сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера умер 20 сентября в Калифорнии — стали известны новые детали о его последних часах и днях жизни.

По информации Page Six, люди, которые общались с Пресли Гербером незадолго до трагедии, заметили, что он вел себя довольно странно. Близкое окружение еще тогда заподозрило что-то плохое и предположило, что он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. К тому же перед смертью молодой человек добровольно находился в реабилитационном заведении.

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Утром 20 сентября Пресли обнаружили без признаков жизни в его доме на территории центра. Парамедики прибыли после сообщения о возможной передозировке и пытались его реанимировать. Однако спасти мужчину не удалось — примерно десять минут спустя медики констатировали смерть.

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В то же время другой источник рассказал, что 27-летний парень за несколько недель до смерти «не был похож на себя» и удивлял окружающих своим состоянием.

Пресли Гербер / © Associated Press

«В последние недели он казался каким-то не таким. Было ощущение, что чего-то ему не хватает. Казалось, он потерял свою привычную энергию и уже не был похож сам на себя», — рассказал собеседник издания.

Инсайдер также утверждает, что Пресли переживал сложный период. В частности, «испытывал недостаток смысла в жизни», «не знал, куда хочет двигаться дальше и чем заниматься». По словам близкого окружения, мужчина действительно «очень сильно хотел избавиться от своих зависимостей», именно поэтому обратился за помощью к специалистам.

«Он обратился за помощью, потому что понимал, что она ему необходима. В последнее время он чувствовал себя не лучше. У него всегда были серьезные проблемы с самооценкой, ему было тяжело принимать себя таким, каков он есть, и по-настоящему чувствовать уверенность в себе», — добавил информатор.

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Пресли Гербер с родителями

Ранее Пресли Гербер также публично говорил о проблемах с паническими атаками. В прошлом году он рассказывал, что принимал сильнодействующие препараты и был обеспокоен тем, что врачи не давали ему достаточно четких рекомендаций по их дозировке.

В то же время, эти свидетельства не устанавливают причину смерти Пресли. Пока обстоятельства трагедии расследуются, а окончательные выводы должны сделать соответствующие эксперты. Однако следствие уже назвало вероятную причину трагедии.

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