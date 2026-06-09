Имена Потапа и Насти Каменских убрали с "Аллеи звезд" в центре Киева

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

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Имена продюсера и рэпера Потапа и певицы Насти Каменской убрали с «Аллеи звезд» в центре Киева.

Об этом сообщает издание ТаблоID, а также публикует соответствующие фото. Потап получил свою торжественную звезду в ноябре 2019 года. Рэпер обзавелся табличкой на «Аллее звезд» по случаю 20-летия творческой деятельности.

А вот Настя Каменских получила именную звезду в октябре 2020 года. Таблички знаменитостей были расположены рядом друг с другом. Однако на свежих фото, которые сделаны на «Аллее звезд», имен Потапа и Насти там просто нет. Когда именно убрали их таблички — неизвестно. Однако ранее киевляне уже возмущались, что продюсер и певица со скандальной репутацией до сих пор есть на «Аллее звезд».

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На «Аллее звезд» в Киеве нет имен Потапа и Насти Каменских / © tabloid.pravda.com.ua

Отметим, «Аллея звезд» или «Площадь звезд» появилась в центре Киева в 2015 году. Там вмуровывают в брусчатку именные таблицы известных украинцев — художников, музыкантов и спортсменов. Посетители «Аллеи звезд» могут заметить не только имя знаменитости, но и QR-код, по которому можно перейти и прочитать путь звезды к успеху.

Напомним, Потап и Настя Каменских во время войны неоднократно попадали в скандалы. Что касается продюсера, то он проживает за границей и не возвращается в Украину. Кроме того, они восстановили дуэт «Потап и Настя» и не стыдятся петь на русском. Недавно артисты снова оказались под шквалом критики.

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