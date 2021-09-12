Именинница Екатерина Осадчая расплакалась от поздравления Потапа и Насти Каменских

Звездные супруги довели до слез ведущую.

Ведущая Екатерина Осадчая, которая сегодня, 12 сентября празднует 38-летие, с самого утра принимает поздравления от родных и близких.

Лично пришли к куме и соседке Потап и Настя Каменских. Вместе с подругой Ириной Ковальчук они пришли с огромным букетом и спели "Многая лета".

instagram.com/irinakovalchouk

Сюрприз двел Осадчую до слез.

instagram.com/irinakovalchouk

instagram.com/irinakovalchouk

Настя Каменских также не сдержала эмоций.

instagram.com/gorbunovyuriy

После этого именинница пригласила гостей на завтрак и угостила гостей красной икрой, сырами и тортом.

instagram.com/irinakovalchouk

Также, муж знаменитости, ведущий и продюсер Юрий Горбунов, который в полночь традиционно вручил жене цветы, поздравил ее на своей странице в Instagram. Звезда опубликовал серию фото с Катей и написал проникновенное поздравление.

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"Моя дорогая Катенька! Таких как ты на свете не бывает!!! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Спасибо тебе за любовь, за детей, за нежность и доверие!!! Люблю тебя безумно !!! С днем рождения", — трогательно написал он.

А праздновать компания сиганула на яхте по Днепру.

instagram.com/kosadcha

Напомним, в день рождения Екатерины Осадчей редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменилась теледива за 20 лет. Свою карьеру она начала с моделинга.

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