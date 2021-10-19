Именинница Леся Никитюк в короткой пижаме продемонстрировала бесконечно длинные ноги

Ведущей исполняется 34 года.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сегодня, 19 октября, празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 34 года. По этому случаю Леся у себя на странице в Instagram разместила снимки, на которых показала с чего начала день. На фото именинница предстает в короткой розовой пижамке, сидя на полу.

instagram.com/lesia_nikituk

Рядом с Никитюк огромные праздничные шарики и розовый торт, украшенный клубникой. На фотографиях ведущая демонстрирует свои бесконечно длинные ноги. Автором этих снимков выступила знаменитый звездный фотограф Соня Плакидюк.

"А у звездочки сегодня день рождения. Я бы хотела, чтобы сегодня все пожелания, которые вы мне напишите и скажете, сбылись! Празднуем вместе сегодня в сторис! Всех люблю" — анонсировала Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Поздравлять коллегу бросилось немало знаменитостей. "Звезда, с днем рождения! Вдохновения и парня хорошего! Счастья!" — пожелал Дмитрий Гордон. "Манюня, с днем рождения. Ты — радость", — отметила солистка The Hardkiss Юлия Санина. "Не ешь. Это реквизит. С днем рождения", — отметил ведущий Андрей Бедняков.

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