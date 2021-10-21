Именинник Дмитрий Гордон без рубашки поиграл обнаженной грудью на камеру

Журналист показал прокачанные мышцы.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон не прекращает удивлять своих поклонников.

Так, в честь своего 54-летия, которое звезда празднует сегодня, 21 октября, он запустил интересный челлендж. На странице в Instagram именинник запостил видео, на котором появился без верхней части одежды.

В таком виде Гордон призвал подписчиков показать, как они умеют "играть грудью". В свою очередь, и сам Дмитрий похвастался возможностями мышц своего бюста.

"В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!" — призвал ведущий.

Автором видео в Instagram Гордона стала его жена Алеся Бацман. За кадром она громко смеется и спрашивает у мужа: "А какие мышцы у тебя еще играют?".

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