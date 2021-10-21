Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Именинник Дмитрий Гордон без рубашки поиграл обнаженной грудью на камеру

Именинник Дмитрий Гордон без рубашки поиграл обнаженной грудью на камеру

Именинник Дмитрий Гордон без рубашки поиграл обнаженной грудью на камеру

Журналист показал прокачанные мышцы.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон не прекращает удивлять своих поклонников.

Так, в честь своего 54-летия, которое звезда празднует сегодня, 21 октября, он запустил интересный челлендж. На странице в Instagram именинник запостил видео, на котором появился без верхней части одежды.

В таком виде Гордон призвал подписчиков показать, как они умеют "играть грудью". В свою очередь, и сам Дмитрий похвастался возможностями мышц своего бюста.

"В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!" — призвал ведущий.

Автором видео в Instagram Гордона стала его жена Алеся Бацман. За кадром она громко смеется и спрашивает у мужа: "А какие мышцы у тебя еще играют?".

Читайте также:

Следующая публикация