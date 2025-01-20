Инаугурация Трампа: семья Решетника разорвала Сеть пародией на президента США и его супругу

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США. Им стал Дональд Трамп.

Так, во время официальных торжеств рядом с новоизбранным президентом США также постоянно присутствует и его супруга Мелания Трамп. Миллионы людей из разных уголков мира внимательно следят за трансляцией инаугурации и активно обсуждают чуть ли не каждую деталь в Сети. Конечно, не обходится и без юмора.

В частности, украинский ведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина прямо дома попытались воспроизвести, как президент США Трамп и его супруга Мелания собирались на торжества. Так, в качестве новоизбранного главы страны предстал Григорий, а образ первой леди примерила Кристина. В юмористическом видео они продемонстрировали веселый характер Дональда и сдержанный Мелании.

Семья Решетников насмешила пародией на нового президента США Трампа и его жену

"Эксклюзивное видео! Домашняя репетиция перед выходом. А кто вы по настроению сегодня – он или она?", — насмешили украинские звезды.

К слову, такое перевоплощение сразу пришлось по душе украинцам. В комментариях они отметили, что результат получился очень смешным и даже присвоили семье Решетников "Оскар":

Приколисты, обожаю! Такие классные

Да, "Оскар" в студию! Обоим!

Ой, я не могу! Шедевр!

Как вам подходит статус первой леди, Кристина

Вы на все сто готовы к инаугурации

Напомним, недавно в Сети украинцы насмешили сравнением образа Мелании Трамп с украинской певицей Клавдией Петровной. Певица уже отреагировала на это и с юмором намекнула, куда ушла со сцены.