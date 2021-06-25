Инфотейнмент-шоу "Твій День" меняет время вещания на летний период

Изменения произойдут от 29 июня.

От 29 июня инфотейнмент-шоу "Твій День" на "1+1" меняет объем эфирного вещания.

В период летних отпусков дневной проект будет выходить по будням с 11:15 и продлится до 14:45. Ведущие продолжат обсуждать актуальные темы, делиться со зрителями подробностями событий в Украине и мире и общаться с интересными гостями и экспертами.

В проекте задействованы семь ведущих, которые ведут эфиры тройками. Это — Руслана Писанка, Влад Яма и Ирина Ванникова. Их меняют Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская и Владимир Рабчун. Каждый четверг к ним присоединяется Елена Кравец. Этот день в шоу называется "Четверг с Еленой Кравец".

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, премьера дневного инфотейнмент-шоу "Твій День" состоялась в мае этого года. За более чем месяц эфиров в студию пришло большое количество экспертов, интересных героев и звезд. Среди них группа Go_A — украинская электро-фолк группа, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021" в этом году. В эфире "Твого Дня" зрители увидели и известного украинского рокера Олега Скрипку, который в день своего рождения раскрыл семейный рецепт вареников и приготовил их в прямом эфире с Русланой Писанкой.

пресслужба каналу "1+1"

Студию шоу посетили звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, певица Камалия, Мария Бурмака. Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров рассказывал, куда стоит поехать в отпуск в Украине и сколько это может стоить. А недавно известный хореограф Алена Шоптенко в прямом эфире рассказала, каким будет новый пятый сезон любимого шоу "Танці з зірками".

В эфире информационно-развлекательного шоу "Твій День" подняли актуальные и важные темы. В частности актуальную ситуацию с коронавирусом: ведущие с экспертами делятся со зрителями информацией о вакцинацинальной кампании и паспорта вакцинации в Украине. Также обсуждали такие темы как ВНО, непогоду и ее последствия по всей Украине.

Ведущие с экспертами в студии обсуждали тему здоровья. В частности, как вернуться к жизни после лечения онкологии, сложно ли заботиться о женском здоровье и что делать, чтобы сохранить хорошее зрение. На включении к студии присоединился министр юстиции Денис Малюська. От психолога Анны Кушнерук зрители узнали полезные советы, как остаться друзьями с бывшим после разрыва, как бороться с шопоголизмом и правильно делать покупки и не попасть на крючок маркетологов. А вместе с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко регулярно готовили интересные блюда.

пресслужба каналу "1+1"

Стоит отметить, что над информационно-развлекательным проектом "Твій День" работает команда профессионалов "Сніданку з 1+1" и ЖВЛ.

Смотрите новое дневное инфотейнментшоу "Твій День" теперь с 11:15 до 14:45 на "1+1".

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