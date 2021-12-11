Инициатор "голодной тусы" похудел из-за нервов и рассказал, что сейчас происходит в его жизни

Инициатор "голодной тусы" похудел из-за нервов и рассказал, что сейчас происходит в его жизни

Александр Залиско вышел на связь с поклонниками.

Украинский блогер Александр Залиско, повлекший скандал, устроив громкую вечеринку в День памяти жертв голодоморов, вышел на связь со сторонниками.

Так, после нервного срыва, когда его забрала скорая, Саша "исчез" из Сети на неделю и не публиковал посты. Как сообщил в сторис своего Instagram, знаменитость похудел на 2 килограмма и в течение этого времени восстанавливал свое здоровье.

Также Залиско поделилась, что большинство брендов отказалось от сотрудничества с ним из-за "голодной тусы".

"Единицы остались. Ценю это. Но и полностью понимаю первых, все имеет свои последствия", – отметил он.

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

Как рассказал блоггер, хейт еще есть от пользователей, в том числе пожелания смерти, но не так много, как раньше. Также Александр пытается не воспринимать злостных сообщений близко к сердцу.

А вот ситуация с вечеринкой и скандал после нее "открыла глаза" на некоторых друзей.

"Этот этап очень сильно показал, кто есть кто. Кто поддерживал, переживал, звонил, писал, ехал ко мне. Кто просто отсиживался в стороне. А кто еще и радовался этому и хотел "нажиться", или быстро переобувался. И хорошо, что была возможность увидеть этих людей "настоящими", – поделился Залиско.

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

Напомним, известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в городском Доме ученых в День памяти жертв голодоморов.

На резонансное мероприятие пришли многие украинские блогеры, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

После всеукраинского скандала гости на своих страницах в соцсетях начали извиняться за "голодную тусу". Именинник Александр Залиско рассказал, что устроил празднование этого дня "из-за тупости и невнимательности". Также он убеждает, что у вечеринки не было названия, а то, что сейчас расходится в Сети "голодная туса" — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

На блогера составили протокол, а дело передали в суд. Он готовится уплатить штраф от 17 тысяч гривен. Кроме этого, многие известные компании после скандала отказались от сотрудничества с блогерами-гостями.

3 декабря скончался директор Дома ученых во Львове, где прошла вечеринка. Роману Славитичу стало плохо в помещении Львовского городского совета.

Читайте также: