Інна Белень / © instagram.com/innka_belen

Победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень показала, как кормит грудью новорожденную дочь, и откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась.

Блогерша пока что привыкает к своему новому статусу мамы. Знаменитость не скрывает, что уход за дочкой дается ей нелегко. Инна Белень говорит, что поспать им с мужем почти не удается. Дочь постоянно требует внимания: то голодная, то страдает от колик. Блогерша шутит, что до родов была наивной и надеялась, что первое время ее дочь будет много спать.

"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок - голодный + колики. А что-то где-то я читала, что с младенцами просто - они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная", - делится блогерша.

Пост Інни Белень / © instagram.com/innka_belen

Также Инна Белень призналась, что у нее возникают сложности с грудным вскармливанием. Знаменитость говорит, что своего молока пока недостаточно, чтобы полностью накормить дочь. Поэтому, она использует еще и дополнительно смесь.

Кроме того, у дочери Инны Белень высокий уровень билирубина, в больнице они лежали в специальной лампе. Поэтому, чтобы восстановиться, малышке надо есть каждые три часа. По словам блогерши, без смеси им пока просто не обойтись.

Інна Белень з новонародженою донькою / © instagram.com/innka_belen

"Боремся за грудное вскармливание. Хотя уже были мысли перейти на смесь и не мучиться. Смесью докармливаю, потому что своего молока пока не хватает. Ребенок родился немного зеленым, мы лежали в лампе. Ему надо каждые три часа есть, чтобы восстановиться. А у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались без смеси дома, и это была большая ошибка", - говорит блогерша.

Інна Белень / © instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інна Белень показувала, який сюрприз їй влаштував чоловік на честь народження доньки. Коханий блогерки не залишив її без приємних подарунків.

