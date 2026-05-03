Инна Белень показала, как кормит грудью новорожденную дочь, и откровенно рассказала о сложностях
Блогерша привыкает к своему новому статусу.
Победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень показала, как кормит грудью новорожденную дочь, и откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась.
Блогерша пока что привыкает к своему новому статусу мамы. Знаменитость не скрывает, что уход за дочкой дается ей нелегко. Инна Белень говорит, что поспать им с мужем почти не удается. Дочь постоянно требует внимания: то голодная, то страдает от колик. Блогерша шутит, что до родов была наивной и надеялась, что первое время ее дочь будет много спать.
"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок - голодный + колики. А что-то где-то я читала, что с младенцами просто - они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная", - делится блогерша.
Также Инна Белень призналась, что у нее возникают сложности с грудным вскармливанием. Знаменитость говорит, что своего молока пока недостаточно, чтобы полностью накормить дочь. Поэтому, она использует еще и дополнительно смесь.
Кроме того, у дочери Инны Белень высокий уровень билирубина, в больнице они лежали в специальной лампе. Поэтому, чтобы восстановиться, малышке надо есть каждые три часа. По словам блогерши, без смеси им пока просто не обойтись.
"Боремся за грудное вскармливание. Хотя уже были мысли перейти на смесь и не мучиться. Смесью докармливаю, потому что своего молока пока не хватает. Ребенок родился немного зеленым, мы лежали в лампе. Ему надо каждые три часа есть, чтобы восстановиться. А у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались без смеси дома, и это была большая ошибка", - говорит блогерша.
Напомним, недавно Инна Белень показывала, какой сюрприз ей устроил муж в честь рождения дочери. Возлюбленный блогерщи не оставил ее без приятных подарков.