Инна Белень после неоднозначного заявления о расставании показалась с возлюбленным: "Ему не все равно"

Инна Белень

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Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень, которая недавно намекала на разрыв с возлюбленным, сделала новое заявление.

В своем фотоблоге блогерша расставила точки над "і" в личной жизни. Она объяснила, что ее недавние неоднозначные слова о "сложных ситуациях" в отношениях касались исключительно ее бывших романов. А ее теперешний избранник на самом деле полная противоположность прошлым.

Поэтому в новом посте в фотоблоге Белень показалась на больничной койке после двух операций и засветила своего возлюбленного, который пришел позаботиться о ней во время ее реабилитации. Мужчина нежно поцеловал избранницу и вручил ей пышный букет роз, дав понять, что в их отношениях все в порядке.

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Инна Белень с избранником / © instagram.com/innka_belen

"Без предупреждения. Просто потому, что ему не все равно. Вот такие отношения - я выбираю теперь", - подчеркнула Инна.

Отметим, что Инна Белень начала афишировать свой роман с начала мая. Правда, пока звезда не показывает лицо избранника, а лишь делится своими размышлениями о счастье рядом с ним. А ранее победительница реалити-шоу рассказывала о знакомстве с возлюбленным.

Напомним, недавно победительница "МастерШефа-14" Наталка Никишина рассекретила, куда потратила свой денежный приз.