Инна Белень пожаловалась на проблемы со здоровьем у дочери: "Надеюсь, обойдемся без вмешательства"

Инна Белень с дочерью / © instagram.com/innka_belen

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Победительница романтического реалити «Холостяк-13» Инна Белень пожаловалась на проблемы со здоровьем у ее новорожденной дочери.

В своем Instagram блогерша призналась, что вынуждена была обратилась к педиатру. Дело в том, что у дочери не заживал пупок. Сначала все было хорошо, но Инна и ее муж замечали на одежде малышки мокрые пятна. Оказалось, что у маленькой Киры не закрылся канал, что стало известно после УЗИ.

«У нее уже заживает пупок, все было хорошо, но потом начали замечать, что на боди остаются мокрые пятна. Он начал подтекать, какие-то странные штуки начали появляться. Позвонила педиатру, она отправила на УЗИ. У нее не закрылся канал. Он подтекает. Надо капельки, надо, чтобы подсох пупок», — поделилась блогерша.

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Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Наконец, врач назначила лечение. Инна Белень надеется, что им удастся побороть эту проблему. Иначе — придется делать хирургическое вмешательство, чтобы закрыть канал. Однако блогерша надеется, что все пройдет. Тем более, по словам звезды «Холостяка», операцию делают только в крайних случаях.

«Короче, будем лечить. В крайних случаях хирургическое вмешательство. Надеюсь, мы обойдемся без хирургического вмешательства. Я еще волнуюсь, что она может еще больше накричать себе этот пупок, что он вылезти может. Потому что она у нас крикливая», — делится знаменитость.

Напомним, недавно Инна Белень показывала свежие фото новорожденной дочери. Семья блогерши повторила популярный в Сети тренд.

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