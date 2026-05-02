Инна Белень растрогала сюрпризом от мужа в честь рождения дочери: "Всегда мечтала"
Блогерша на трогательных кадрах показала, как возлюбленный встречал ее дома из роддома.
Победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень растрогала, какой сюрприз ей сделал муж в честь рождения дочери.
Так, в конце апреля блогерша впервые стала мамой. Знаменитость долго не задерживалась в роддоме, а уже с новорожденной дочкой отправилась домой. А там Инну Белень ждал сюрприз от мужа.
Возлюбленный блогерши тщательно подготовился к ее возвращению. Он украсил комнату множеством разнообразных воздушных шариков нежных цветов, а также лентами. А еще Инну Белень ждал роскошный букет белых роз.
Блогерша призналась, что ее очень сильно растрогал такой презент от мужа. Знаменитость говорит, что всегда мечтала, что когда выпишется из роддома, возлюбленный таким образом украсит дом.
"Всегда мечтала о пинтерестной (эстетической - прим. ред.) картинке встречи из роддома", - говорит блогерша.
Отметим, в этом году личная жизнь Инны Белень кардинально изменилась. Блогерша в феврале объявила о замужестве. Мужем знаменитости стал одноклассник Иван. А уже 28 апреля у пары родился общий ребенок - дочь, имени которой Инна пока не раскрывает.