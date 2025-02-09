Инна Белень впервые раскрыла мужа, с которым была в браке до "Холостяка": "Занимался инвестициями"

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогерша Инна Белень впервые рассказала подробности своего первого брака.

Так, до проекта Белень была в браке с мужем, который профессионально занимался футболом. После полученной травмы мужчина начал все с нуля. По словам Инны, они активно начали заниматься бизнесом. Он погрузился в инвестиции и помогал ей с этим. А сама Инна в это время совмещала работу руководительницы, репетитора, переводчика и образовательной консультантки в Германии.

Также волонтер заявила, что во время развода ее бывший муж забрал у нее половину принадлежащего ей имущества. Однако самих причин разрыва брака она не назвала.

Инна Белень

"Я была в браке с мужем-футболистом, но у него была травма, и мы начинали с ним с нуля. Основной доход, который я заработала, это была Германия. Я поехала туда в 19 лет и вернулась в 28. У меня там был не один источник дохода. Я работала руководителем ресторана, частным репетитором немецкого языка и переводчиком документов. В-третьих, я была в браке, и мой муж занимался инвестициями. У меня есть акционный портфель, также мы с ним работали на частной доставке. К тому же, мы сдавали его квартиры. Я еще помогала студентам, желающим пройти практику в Германии, с документами. Но все закончилось тем, что он отобрал мою половину (имущества – прим. ред.)", - шокировала Инна в интервью "Люкс ФМ".

Напомним, недавно блогерша Инна Белень отреагировала на заявление бывшего Александра Терена, что он не испытал рядом с ней "безумную любовь".