"Мисс Украина-Вселенная-2006" Инна Цымбалюк уже долгое время не проживает в Украине.

Еще в 2013 году модель, которая родом из Черновцов, вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Пестрикова. Их, кстати, познакомил певец-путинист Александр Буйнов, поддерживающий убийства украинцев российскими оккупантами.

Инна Цымбалюк и Александр Буйнов / Фото: facebook.com/tsymbaliuk.inna

Сначала Цимбалюк жила на три страны – Украина, Россия и Франция. Об этом в новом выпуске "Слава ПРО" рассказал ведущий Слава Демин. Одно время модель осела в Париже. В 2015-м украинка-предательница в Москве родила российскому олигарху дочь.

Инна Цымбалюк / Фото: facebook.com/tsymbaliuk.inna

По словам Демина, последние несколько лет Цымбалюк не приезжала в Украину и молчит о полномасштабной войне, которую в нашей стране развернула страна-террористка россия. Лишь один раз Цымбалюк разместила на украинском пост в Instagram, в котором написала, что молится за родное государство. Однако все остальные сообщения Цимбалюк в фотоблоге были на русском и на абстрактные темы.

Инна Цымбалюк / Фото: facebook.com/tsymbaliuk.inna

Отметим, что сейчас со страницы Цымбалюк в Instagram вообще исчезли все посты.

Напомним, ранее мы писали о том, как четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Яна Клочкова предала Украину. Знаменитость уехала жить в оккупированный Крым и молчит о войне в родной стране.

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