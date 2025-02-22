Инна Мирошниченко довела до слез словами дочери, которая 8 лет жила в детдоме: "Ежедневно переспрашивает"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – адвокат Инна – рассказала о состоянии приемной дочери Ангелины.

Семь месяцев назад жизнь девочки коренным образом изменилась. Ангелину удочерили супруги Мирошниченко. С тех пор их дочь постепенно привыкает к новому ритму жизни и даже пошла в школу. Правда, ее травматическое прошлое в детдоме время от времени возвращается в сознание девочки.

Так, Инна в своем фотоблоге показала, как во время утренней беседы с ней Ангелина пытается убедиться, что она будет навсегда в семье и ее будут любить. В ответ многодетная мама выражает искренние чувства и утвердительно отвечает на эти вопросы, обнимая и целуя девочку.

Инна Мирошниченко довела до слез разговором с 9-летней дочерью

"Семь месяцев с нами и каждый день переспрашивает, действительно ли мы ее любим? Действительно ли это навсегда? Действительно ли она наша дочь?.." – растрогала адвокат.

В то же время жена ведущего добавила, что память 9-летней Ангелины уже почти вытеснила воспоминания о сложных условиях пребывания в детдоме. И теперь только иногда девочка может вспомнить что-то болезненное из прошлого.

"Ангелина ничего не вспоминает из жизни до. Вроде бы не было 8,5 лет жизни. Лишь отдельные эпизоды, и они как вспышки из подсознания. Что-то болезненное, что вырывается наружу, а потом снова не помнит. Подробные воспоминания начинаются со дня нашего знакомства в зуме. Подробные воспоминания начинаются со дня нашего знакомства в зуме. Строит жизнь заново. Как удивительно работает детская психика. И сколько всего она прячет", - добавила Мирошниченко.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко объяснила, почему Ангелина пошла в первый класс в третий раз за свою жизнь.