Инна Мирошниченко показала прорыв в развитии приемной 9-летней дочери: "Не было гарантий"

Тимур и Инна Мирошниченко с дочерью / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна рассказала о прогрессе в развитии их 9-летней дочери Ангелины.

Звездные супруги еще осенью прошлого года растрогали фанатов историей с усыновлением девочки. Инна в фотоблоге регулярно делится трудностями, с которыми сталкивается при воспитании Ангелины. Но на этот раз она сообщила о значительном прогрессе в развитии. Инна рассказала, что 9-летняя дочь перестала бояться фантазировать, что было ее травмой в прошлой жизни в детдоме. Натренировать память и воображение помогли упражнения.

"Мы здесь в таком шоке! Ангелина рассказывает сказку, которую на ходу выдумывает. Меньше года назад от слова "воображения" она впадала в транс. Фантазия не работала, память тоже. Обобщить, о чем мы только что говорили, не получалось. Вспомнить, что было вчера? Да вы что. Каждый день – чистый лист. И не было гарантий, что это изменится. Мы каждый вечер проводили разные "практики". Читали сказки и придумывали продолжение. Казалось, Ангелина просто присутствует. Ей не было интересно. В школе на ежемесячных защитах проектов тоже, если не плакала, то просто отбывала. Но все ждали, верили и много работали", - растрогала жена Мирошниченко.

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Дочь Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Звездная мама делится, что очень гордится такими успехами 9-летней дочурки, которая сейчас может самостоятельно сочинить сказку с членами семьи в главных героях.

"И вот просто "давайте я расскажу сказку"! С сюжетом, героями, драматургией. Даже смогла адаптироваться под изменение обстоятельств в виде Марселя. Это такая титаническая работа и шикарный показатель. Большинство мам не ощутит моей радости, потому что ребенок что-то там себе выдумывает. Тоже мне событие! Но для нас это квантовый прыжок! 100 500 специалистов, с которыми мы работаем 24/7 не зря! А им тоже бывает не легко. Что все будет! Мы все наверстаем", - объяснила Инна.

Напомним, недавно звезда "МастерШефа" Лиза Глинская показала двух дочерей и как происходило их таинство крещения.