Инна Мирошниченко показалась с четырьмя детьми на отдыхе и рассказала о конфузах в дороге

Инна Мирошниченко с дочерьми / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко — адвокат Инна — поделилась подробностями о своих приключениях сразу с четырьмя их детьми.

В фотоблоге избранница шоумена рассказала, что спланировала семейный отпуск в Греции. Но туда они добирались с непростыми испытаниями. По словам Инны, путь к отпуску растянулся на сутки и включал в себя только три часа сна, сразу несколько непредсказуемых ситуаций и полную мобилизацию материнских суперсил. Но несмотря на все невзгоды, адвокат призналась, что самое главное — теперь они все вместе отдыхают.

"Сутки в дороге, три часа сна, один ребенок с рвотой, другой с диареей в очереди на самолет и ни одного туалета рядом. Ехать в автобусе до самолета и делать вид, что все под контролем, ничего необычного, просто не подходите к нам. Стирать всю одежду и мыть ребенка полностью в туалете самолета. Быть весь перелет подушкой для мокрых детей и держать пакетики, чтобы вдруг что, то не на меня. И все равно думать "это все фигня! Главное, что мы впервые едем всей семьей на море!". Со всем справились и все прошло, как только увидели его — море", — поделилась блогерша.

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Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Уже на следующий день семья полностью погрузилась в атмосферу отдыха. По словам Мирошниченко, они настолько наслаждались временем вместе, что даже не было желания брать в руки телефон.

"Вчера весь день кайфовали, даже трудно было отвлечься на телефон и написать всем, что мы долетели. Это о том, как кайфово, что несмотря на все, мы научились ценить самое важное — время вместе. Мечтаю, чтобы у всех была такая возможность!" — добавила Инна.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук также отправилась в Грецию и похвасталась своим отдыхом в бикини на пляже.