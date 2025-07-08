Инна Мирошниченко раскрыла секрет крепкого брака со звездой и их ритуал: "Золотая формула"

Тимур Мирошниченко с женой Инной

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - поделилась подробностями их брака.

Пара в браке с 2018 года. За это время супруги стали родителями четырех детей, в том числе и усыновленных. Поэтому Инна ответила на один из самых интересных вопросов фанов. В интервью Рамине Эсхакзай Инна откровенно рассказала о том, как им с мужем удается не терять себя в быту и заботах, связанных с большой семьей. По ее словам, несмотря на плотные графики, они с Тимуром все же находят время для двоих. Кроме того, адвокат говорит, что в своей стремительной жизни она придерживается определенного баланса — гармонии между временем с мужем, детьми и собой.

Тимур Мирошниченко с семьей / © instagram.com/timur.miroshnychenko

"Мы ищем два-три дня в месяц в наших графиках и куда-то едем только вдвоем. Это не так часто бывает, как раньше, но все равно мы это время себе выделяем, нам его хватает. Кто-то бы сказал, что это мало, но это для нас медовый месяц, где мы без детей. Наша "золотая формула" заключается в том, что мы уделяем время друг другу, а также всем детям отдельно друг от друга. У меня еще есть потребность уделять время самой себе", - рассказала блогерша.

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Напомним, недавно Инна Мирошниченко неожиданно заявила, что переназвала сына, которого усыновила. Звезда назвала причину такого решения.