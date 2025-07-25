Инна Мирошниченко растрогала прогрессом приемной дочери и как поездка на море изменила ее: "Это чудо"

Тимур и Инна Мирошниченко, их дочь / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна растрогала историей об изменениях их дочери Ангелины, которую они усыновили в начале лета прошлого года.

Так, за этот период произошло немало положительных сдвигов. Инна всегда откровенно делилась ими в фотоблоге и упорно верила в лучшее. На этот раз бизнесвумен поделилась, что Ангелина после года жизни в семье и адаптации смогла наконец полностью ощутить, как это иметь счастливое детство.

"Видеть, как она цветет. Как все, что вливаем, имеет свои плоды. Видеть в ней ребенка 2, 3, 5, 7 лет и радоваться, что она возвращается туда и проживает то, что должна была прожить. Видеть, как меняются глаза, глубина. Знать, что впереди столько нового. Помнить, какие это были вызовы... И радоваться, что мы их преодолели вместе!" — написала Мирошниченко.

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Тимур Мирошниченко с дочкой / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна говорит, что хоть путь адаптации и был нелегким, однако благодаря поддержке и безусловной любви девочка раскрывается и чувствует себя в безопасности. Особое внимание она обратила на то, как совместный семейный отдых на море в полном составе стал мощным катализатором еще больших положительных изменений.

"Я очень счастлива, что могу видеть это чудо. Чудо расцвета ребенка, который почувствовал уважение и любовь. Нам бывало сложно. Мне, ей, нам. И, наверное, еще много раз будет. Но год назад в моменты наибольшего отчаяния мы говорили себе "вот пройдет год, и мы увидим чудо! Надо верить!" Я больше не сомневаюсь, что тебя ждет невероятное будущее! И, конечно, я в шоке, какие скачки в развитии возможны после совместной поездки на море", — добавила жена звезды.

Тимур и Инна Мирошниченко с их дочкой / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно тренер и ведущая Марина Боржемская похвасталась изменениями ее 13-летней дочери от Вячеслава Узелкова и публично обратилась к ней.