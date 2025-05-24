Инна Мирошниченко резко ответила на публичный хейт 6-летней дочери после вокальных соревнований

Тимур и Инна Мирошниченко, их дочь Мия / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Реклама

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогер и бизнесвумен Инна отреагировала на критику в сторону их дочери Мии.

Дело в том, что недавно 6-летняя девочка приняла участие в вокальных соревнованиях и исполнила свою любимую песню. Таким успехом дочери звездная мама похвасталась в Instagram. Впрочем, вместе с положительными комментариями получила и хейт. Критики написали, что им не нравится голос девочки и "петь - это точно не ее".

Инна не сдержалась и раз и навсегда ответила всем хейтерам. Она объяснила им, что на самом деле их комментарии - отражение их внутреннего обиженного ребенка. Ведь когда внутри царит счастье, то такой юзер не станет критиковать ребенка.

Реклама

"Человек, как емкость, которая держит в себе все, что туда налили. Любовь, свет, заботу или яд и боль. И если ты полон хлама, ты никогда не сможешь дарить другим поддержку. И наоборот. Счастливый человек всегда умножает любовь. Взрослый, который может о ребенке сказать, что он не очень красивый, не умный, не умеет петь, танцевать, рисовать и тд - это на самом деле обиженный ребенок, который не получил достаточно любви, поэтому выбрал позицию нападения и обесценивания", - отметила Инна.

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Жена шоумена призналась, что всегда будет поддерживать детей и воспринимать их и их таланты безусловно. К тому же не позволит другим обесценивать их, а наоборот будет давать детским амбициям волю. Таким образом, по словам Мирошниченко, она отойдет от советского стереотипа сравнения детей и не будет пытаться сделать их лучшими на фоне других.

"Конечно, мой ребенок для меня талантливый. Конечно, умный. Красивый. И конечно, я буду гордиться им до слез, и неважно, что бы сказали об этом другие. Это безусловное принятие. Это не "ты лучший, потому что все остальные были хуже". Это "ты прекрасен в любом проявлении!". У нас уже есть не одно поколение детей, которое росло в сравнении с другими. Которые должны были быть или лучшими, или пристыженными. Поколение, которым получить чужое признание важнее свободы быть собой. Но я научу детей, что они ничего и никому не должны доказывать. А должны кайфовать от жизни и делать все в наслаждение. Мечтать свободно и масштабно. И не разрешать другим рубить их крылья. Ты не должен нравиться всем. Главное – самому себе. В этом и есть счастье", – подчеркнула Инна.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич получил хейт после похудения от популярного блогера Алексея Дурнева. Его жена публично поддержала его.

Реклама