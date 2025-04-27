Инна Мирошниченко шокировала, как 3-летний сын травмировал сестру: "Отмываем кровь"

Тимур Мирошниченко с семьей / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна рассказала об очередных приключениях детей.

Блогерша ошеломила подробностями неприятного инцидента дома. Так, в фотоблоге Инна поделилась, что вечером приемный 3-летний сын Марсель случайно травмировал нос своей сестры Мии. Случилось это во время игры. По словам звездной мамы, мальчик резко прыгнул на лицо 6-летней девочки.

Дети Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В результате Мия сильно травмировала нос и начала идти кровь. В свою очередь жена Мирошниченко поделилась, что на хозяйстве она осталась одна. И после таких приключений она с нетерпением ждет мужа Тимура из командировки, чтобы стало легче присматривать за четырьмя детьми. К тому же уже задумывается об отдыхе после такого стресса.

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"Если вы думали, что из нас достаточно приключений, то Марсель разбил Мии нос. Резко прыгнул на лицо. Я уже тоже становилась жертвой этой его резкости. Отмываем кровь. Хорошо, что уже вечер и скоро мафия заснет. Сегодня наконец-то возвращается муж из 10-дневной командировки. Может, на ретрит съездить что ли", - написала шокированная звездная мама.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко похвасталась новой прической 9-летней дочери Ангелины. Девочка долгое время уговаривала маму пойти на такие перемены.