Инна Мирошниченко шокировала признанием, как потеряла 5-летнего приемного сына в аэропорту: "Я так кричала"

Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего Тимура Мирошниченко потеряла сына в аэропорту на Бали — адвокат Инна Мирошниченко пережила сильнейший стресс во время путешествия.

Семейная поездка едва не превратилась в кошмар. В людном аэропорту маленький Марсель исчез из поля зрения буквально на мгновение. Этого хватило, чтобы началась паника. Инна не смогла сразу сориентироваться в толпе. Ситуация быстро вышла из-под контроля.

«Впервые в жизни я так испугалась. Я так кричала: „Марсель“, что в аэропорту даже выключили музыку, чтобы он меня услышал», — рассказала она.

После этого к поискам присоединились работники аэропорта. Объявления с именем мальчика начали раздаваться через громкоговорители. Несколько напряженных минут казались вечностью. Инна признается, что именно тогда почувствовала настоящий страх.

В конце концов Марсель услышал голос мамы и откликнулся. Уже в самолете Инна спросила его о пережитом, и ответ удивил — мальчик воспринял все как приключение. Впрочем, для нее это стало поводом отдельно объяснить ребенку об опасности таких ситуаций.

Однако во время этого же путешествия семья столкнулась и с другими трудностями. Часть вещей намокла, поэтому домой пришлось возвращаться без теплой одежды. Несмотря на это, именно инцидент в аэропорту Инна назвала самым эмоциональным моментом.

«Ангелина или Марсель, здесь следствие зашло в тупик, вылили бутылку воды в сумку с одеждой, мы должны были переодеться в него в аэропорту. Встречай нас, Варшава, в футболках и шортах», — добавила она впоследствии.

