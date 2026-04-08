Инна Мирошниченко шокировала признанием, как потеряла 5-летнего приемного сына в аэропорту: "Я так кричала"
Жена известного ведущего пережила панику в аэропорту из-за пропажи ребенка.
Жена ведущего Тимура Мирошниченко потеряла сына в аэропорту на Бали — адвокат Инна Мирошниченко пережила сильнейший стресс во время путешествия.
Семейная поездка едва не превратилась в кошмар. В людном аэропорту маленький Марсель исчез из поля зрения буквально на мгновение. Этого хватило, чтобы началась паника. Инна не смогла сразу сориентироваться в толпе. Ситуация быстро вышла из-под контроля.
«Впервые в жизни я так испугалась. Я так кричала: „Марсель“, что в аэропорту даже выключили музыку, чтобы он меня услышал», — рассказала она.
После этого к поискам присоединились работники аэропорта. Объявления с именем мальчика начали раздаваться через громкоговорители. Несколько напряженных минут казались вечностью. Инна признается, что именно тогда почувствовала настоящий страх.
В конце концов Марсель услышал голос мамы и откликнулся. Уже в самолете Инна спросила его о пережитом, и ответ удивил — мальчик воспринял все как приключение. Впрочем, для нее это стало поводом отдельно объяснить ребенку об опасности таких ситуаций.
Однако во время этого же путешествия семья столкнулась и с другими трудностями. Часть вещей намокла, поэтому домой пришлось возвращаться без теплой одежды. Несмотря на это, именно инцидент в аэропорту Инна назвала самым эмоциональным моментом.
«Ангелина или Марсель, здесь следствие зашло в тупик, вылили бутылку воды в сумку с одеждой, мы должны были переодеться в него в аэропорту. Встречай нас, Варшава, в футболках и шортах», — добавила она впоследствии.
Напомним, недавно Тимур Мирошниченко высказался о двухмесячной разлуке с женой и детьми и как это повлияло на семью.