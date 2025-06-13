Инна Мирошниченко сообщила о выпуске 9-летней дочери из первого класса: "Казалось невозможным"

Инна и Тимур Мирошниченко с дочкой Ангелиной / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна поделилась радостной новостью — их приемная дочь Ангелина закончила первый класс.

9-летняя девочка окончательно освоила программу первого класса успешной сдачей теста. В фотоблоге жена шоумена поделилась, что по такому праздничному случаю они устроили Ангелине сюрприз — подарили самокат.

"Ангелина успешно завершила первый класс и самостоятельно (без тьютора) сдала тесты. По этому случаю у нас новый самокат!" - рассказала Инна.

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Дети Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

К слову, ранее многодетная мама делилась, что обучение для Ангелины давалось довольно трудно из-за травматического пребывания в детдоме. Поэтому в девять лет девочка вместе с младшей сестрой Мией поступила в первый класс. И в результате стараний Ангелина сумела догнать своих одноклассников, чему несказанно радуется ее семья.

"Ангелина третий раз в первом классе. И еще полгода назад успешное окончание казалось невозможным. Но она так упорно работала, что приятно шокировала всех нас в своем темпе. Но прогрессирует!" - порадовалась Мирошниченко.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко довела до слез видео, как их приемный сын Марсель изменился до неузнаваемости после выхода из детдома.