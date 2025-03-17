Инна Мирошниченко состригла дочерям волосы и показала результат: "Изменение имиджа"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна показала новые прически двух дочерей.

Так, приемная 9-летняя дочь Ангелина и 6-летняя Мия попросили маму записаться к парикмахеру. Вместе девочки сменили длину волос. Тем временем Инна похвасталась их новыми прически в фотоблоге.

На изображении счастливая старшая дочь Мирошниченко позирует с более короткой длиной волос, чем у нее была раньше. Правда, жена ведущего говорит, что девочка хотела подстричься еще короче и прибегнуть к кардинальным переменам. Впрочем, все же прислушалась к советам мастера.

Дети Инны и Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дочь Инны и Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Хотела совсем короткий Боб. Но уговорили начать с этого", — написала блогерша.

Мия также прибегла к экспериментам и со старшей сестрой подрезала кончики. А затем продемонстрировала результат на новых фото.

Дочь Инны и Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

К слову, недавно Инна Мирошниченко побывала в отпуске сразу со всеми четырьмя детьми. Блогерша показалась за границей в солнечной стране и рассказала тонкости путешествия. Она признала, что организовала такой отдых несколько рано с учетом особенностей детей.

Читайте также: