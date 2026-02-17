Инна Мирошниченко поехала за границу с четырьмя детьми на длительное время и назвала вескую причину

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и многодетная мама Инна Мирошниченко решилась на длительное путешествие за границу вместе с четырьмя детьми.

Звездная мама отправилась в Индонезию и поселилась с двумя сыновьями и двумя дочками на Бали на полтора месяца. По словам Инны, это решение было хорошо обдуманным — она возлагает на поездку большие надежды.

Мирошниченко признается, что остров имеет для нее особое значение. Именно здесь она раньше отдыхала вместе с мужем и детьми и впервые заметила положительные изменения в развитии усыновленных Ангелины и Марселя. Блогер убеждена, что атмосфера Бали, природа и сенсорная среда способствуют эмоциональному и психологическому росту детей.

Сейчас семья живет на вилле с бассейном. При этом Тимур на этот раз остался один работать. Инна же не скрывает — Бали для нее больше, чем просто курорт.

«Почему я решилась взять четырех детей, оставить мужа и полететь на Бали на полтора месяца? Это единственное место на земле, где я чувствую себя, как дома, кроме как дома. Когда мы приехали сюда с детьми и мужем, я впервые увидела, что Марсель может быть другим. И я поняла, что Ангелина и Марсель могут здесь иметь такую сенсорную нагрузку, которая позволит им делать квантовый скачок в развитии. Все то, чего они не имели, пока были без нас», — откровенно поделилась многодетная мама.

