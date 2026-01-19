ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
215
Время на прочтение
2 мин

Инна Мирошниченко восхитила фото 6-летнего сына и ошеломила их сходством

Маленькому Марко исполняется шесть лет.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Инна Мирошниченко с сыновьями

Инна Мирошниченко с сыновьями / © instagram.com/_inna_mi_

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и многодетная мама Инна Мирошниченко, поделилась семейным контентом.

Поводом стал важный праздник в семье — день рождения сына Марка. 19 января мальчику исполнилось шесть лет. По этому случаю Инна опубликовала в Instagram серию совместных фотографий с сыном. Судя по кадрам, фото были сделаны во время отдыха за границей, где сейчас звездная мама находится вместе с двумя младшими сыновьями. Кроме теплых кадров, Инна Мирошниченко посвятила сыну эмоциональное сообщение, в котором не сдерживала любви и гордости.

«Шесть лет! Шесть лет, как родилось мое сердце! Мой гениальный, творческий, особенный и такой любящий сын! Пусть все твои мечты осуществляются! Мама и папа, брат и сестры всегда будем рядом с тобой», — восхитила Инна.

Инна Мирошниченко с сыновьями / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко с сыновьями / © instagram.com/_inna_mi_

Сын Инны и Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сын Инны и Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Публикация мгновенно собрала сотни комментариев. Подписчики семьи массово присоединились к поздравлениям и обратили внимание на одну деталь, которую сложно не заметить — необычайное сходство Марка с мамой.

  • Многая лета и счастливой судьбы Маркусе! Очень на тебя похож!

  • Говорят, когда сын похож на маму, будет очень счастлив. Желаю чтобы Марко был очень счастливым!

  • Мамина копия. Поздравляем Маркусю, счастливой судьбы и Божьей опеки

  • На маму похож, пусть все будет хорошо у вашего сыночка

Сын Инны и Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сын Инны и Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик показала годовалую дочь в забавном образе — на каблуках и со шваброй.

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie