Инна Мирошниченко восхитила фото 6-летнего сына и ошеломила их сходством

Инна Мирошниченко с сыновьями / © instagram.com/_inna_mi_

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и многодетная мама Инна Мирошниченко, поделилась семейным контентом.

Поводом стал важный праздник в семье — день рождения сына Марка. 19 января мальчику исполнилось шесть лет. По этому случаю Инна опубликовала в Instagram серию совместных фотографий с сыном. Судя по кадрам, фото были сделаны во время отдыха за границей, где сейчас звездная мама находится вместе с двумя младшими сыновьями. Кроме теплых кадров, Инна Мирошниченко посвятила сыну эмоциональное сообщение, в котором не сдерживала любви и гордости.

«Шесть лет! Шесть лет, как родилось мое сердце! Мой гениальный, творческий, особенный и такой любящий сын! Пусть все твои мечты осуществляются! Мама и папа, брат и сестры всегда будем рядом с тобой», — восхитила Инна.

Публикация мгновенно собрала сотни комментариев. Подписчики семьи массово присоединились к поздравлениям и обратили внимание на одну деталь, которую сложно не заметить — необычайное сходство Марка с мамой.

Многая лета и счастливой судьбы Маркусе! Очень на тебя похож!

Говорят, когда сын похож на маму, будет очень счастлив. Желаю чтобы Марко был очень счастливым!

Мамина копия. Поздравляем Маркусю, счастливой судьбы и Божьей опеки

На маму похож, пусть все будет хорошо у вашего сыночка

