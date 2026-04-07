Инна Мирошниченко восхитила фото с родителями и показала, как они выглядели 38 лет назад

Инна Мирошниченко с родителями / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и многодетная мама Инна Мирошниченко показала редкие фото с мамой и папой.

Так, в Instagram Инна опубликовала серию фотографий с родителями, сделанных во время их совместного отдыха за границей. На фото родные нежно обнимают дочь, проводят время с внуками и просто наслаждаются семейным счастьем. В то же время адвокат сравнила новые фото с архивными за 1988 год.

Такая публикация заставила звезду окунуться в ностальгию. Она вспомнила непростые времена, когда родители много работали, чтобы обеспечить ей будущее. По словам Инны, даже в сложные периоды они находили возможности инвестировать в ее образование и развитие.

Реклама

«Родители всегда очень много работали. Первые годы меня воспитывала прабабушка. Потому что просто по-другому никак. Помню, как стирала джинсы, а потом два дня сидела дома, пока они сушились, потому что это были единственные джинсы. А еще помню, как в одну из тяжелых волн весь доход нашей семьи составлял 200 грн/месяц, а обучение мое на подготовительных курсах стоило 400… И родители оплачивали. Потому что дать мне качественное образование — это цель жизни», — поделилась жена ведущего.

Мирошниченко подчеркнула, что именно благодаря поддержке семьи смогла построить карьеру и стать финансово независимой. Теперь она радуется возможности отблагодарить родителей — в частности, путешествиями и совместным отдыхом.

«Я жила с родителями 25 лет. И это было время, когда они жили ради меня. Чтобы у меня было в будущем все то, чего не было у них. Чтобы я не искала возможности, а имела их и выбор. В 25 лет я имела высшее образование, свободный английский и работу в одной из лучших юридических фирм. Я хорошо зарабатывала, сняла квартиру и начала много путешествовать. И очень радуюсь, когда имею возможность показывать их маме и папе», — отметила Инна.

В конце блогерша эмоционально обратилась к маме и папе, поблагодарив их за все: «Мой папа — самый умный человек во Вселенной. А мама самая сообразительная. И я вижу в себе все их черты. И те, которые вдохновляли. И те, которые не нравились. Но делали их, а теперь и меня, собой. Спасибо».