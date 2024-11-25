Инна Мирошниченко впервые раскрыла, почему их 9-летняя дочь росла без биологических родителей

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна раскрыла подробности о биологических родителях их дочери Ангелины, которую она усыновила в этом году.

Так, Инна ошеломила, что биологические родители Ангелины были сиротами с непростым прошлым. Пара росла и познакомилась в интернате. Но из-за небрежного отношения они оба стали ментальными инвалидами. Впрочем, это не помешало беременности и появлению на свет Ангелины. И из-за травмированности государственным учреждением они так и не смогли обеспечить нормальные условия для роста дочери.

"У Ангелины родители тоже сироты. Они вдвоем попали в интернат по разным причинам. Кто-то осиротел, у кого-то родители пьянствовали и умерли. Дети жили в заведении абсолютно демотивированные. Заведение их разрушает и калечит. Они не получали должного образования, не получали знаний и получили ментальную инвалидность, которая не дала им развиваться. Они и не могут ничего поделать, потому что интеллект не развился. Но они выпускаются из этого заведения, женятся и рождается ребенок. Но их никто не учил, что его нужно кормить и нужно заработать на эту еду", – призналась Инна в интервью Алине Доротюк.

Инна Мирошниченко с дочерьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В результате, из-за ненадлежащих условий ухода за Ангелиной ее еще с детства изъяли из семьи и направили в детдом. Инна говорит, что эта система в большинстве случаев становится замкнутым кругом. Ибо сама Ангелина вполне вероятно могла повторить судьбу своих родителей, если бы ее не усыновили. Тем более что из-за особенностей их развития на ребенке также сразу поставили крест. Поэтому адвокат отмечает, что в стране нужно немедленно менять систему и заботиться о будущих поколениях уже сейчас.

"В два месяца ребенка изъяли, потому что он голодал. Они снова устраиваются в интернатное заведение. А там не разрешено проживать с ребенком, даже если ты хочешь. Его направляют в детский дом. Там он растет как "ребенок людей с ментальной инвалидностью". И сразу на ней ставят крест, что она вырастет такой же. Но юридически родителей не могут лишить прав, потому что они не то, что не хотят, а не могут выполнять. А они очень хотят, но не могут", — объяснила адвокат.

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна ошеломила, как 9-летняя Ангелина изменилась всего за четыре месяца в их семье.

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

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