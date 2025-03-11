Инна Мирошниченко впервые с четырьмя детьми уехала за границу и призналась, о чем сожалеет

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна раскрыла подробности поездки с детьми за границу.

В своем фотоблоге многодетная мама рассказала, что для отдыха она выбрала море в солнечной стране. По ее словам, этот период протекает для нее непросто. В частности, приемная 9-летняя дочь Ангелина и трехлетний сын Марсель довольно сложно восприняли новые временные условия жизни, где впервые побывали с семьей. Поэтому, по мнению Мирошниченко, было рано ехать на такой отдых.

"Ему (Марселю – прим. ред.) очень тяжело. Он гипервозбужден 24/7. Не может даже поесть спокойно, один раз кусает и убегает. Не может сидеть даже несколько секунд. Слишком много всего вокруг. Просто нервная система не может спокойно переварить. Но разговаривать с ним тяжело, он только рычит в ответ. Она (Ангелина – прим. ред.) зарывается в кучу вещей и спит. Если у "домашних" детей путешествие – это скачок вперед, то для детей с опытом, как у Марса и Ангелины – откат назад. Немножко рано я все это задумала..." – написала блогерша.

Инна Мирошниченко с детьми на море / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко с детьми на море / Фото: instagram.com/_inna_mi_

К слову, 5-летний сын Мирошниченко Марко также не очень любит отдых на море, ведь имеет аллергию на солнце. Между тем 6-летняя Мия вполне наслаждается играми в бассейне под открытым небом.

"У Марко аллергия на солнце, купаться в бассейне он не очень любит. Мию огорчает только то, что из бассейна иногда приходится выходить. Пока думает, как сделать так, чтобы есть в бассейне, пить и спать", — призналась Инна.

Инна Мирошниченко с детьми на море / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко с детьми на море / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно певица Бритни Спирс показала своего подросшего сына и его музыкальный талант.

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