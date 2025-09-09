Инна Мирошниченко высказалась об особенностях развития 9-летней приемной дочери

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокат и блогер Инна Мирошниченко откровенно рассказала о воспитании приемной дочери Ангелины.

В своем Instagram звезда попросила подписчиков задать ей разные вопросы. Один из поклонников поинтересовался, трудно ли в учебе и адаптации дочери Ангелины, которую они усыновили больше года назад. Звезда призналась, что иногда бывает довольно сложно, ведь девочке трудно привыкнуть к окружающим условиям, а год — короткий срок для нее, чтобы адаптироваться ко всему новому.

Для Ангелины стрессом может быть, как смена учителя, так и обычная просьба сменить одежду. Иногда новое она воспринимает очень болезненно, однако родители учатся преодолевать все жизненные трудности и помогать дочери с испытаниями. Она сравнила прогресс Ангелины в обучении и приспособлении к жизни в семье с украинскими дорогами, которые сначала якобы ровные, а потом могут быть с резкими ямами или углублениями.

"Путь в обучении Ангелины похож на типичные украинские дороги. Три метра вроде нормально, потом яма, потом щебень, потом заплатка, а потом снова все хорошо", — пошутила блогер.

Тимур и Инна Мирошниченко с дочерью Ангелиной с дочерью Ангелиной / © instagram.com/_inna_mi_

По словам Мирошниченко, было бы значительно проще, если бы специалисты начали работать с Ангелиной еще в четыре года. Она объяснила, что мозг девочки функционирует иначе, поэтому ей очень сложно даже пытаться быть как другие и поэтому, все новое сопровождается "эмоциональными качелями". Несмотря на трудности, семья не останавливает занятий с развитием и делает все, чтобы поддержать девочку.

Сторис Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

