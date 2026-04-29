Инна Мирошниченко заявила о преследовании со стороны клиента из-за фото в купальнике: "Его злят"

Адвокат подняла тему двойных стандартов после инцидента.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко адвокат и многодетная мама Инна Мирошниченко поделилась шокирующей историей о преследовании со стороны бывшего клиента.

По словам Инны, после досрочного прекращения сотрудничества мужчина начал жаловаться на нее в различные инстанции. Причиной стали якобы ее фото в купальнике в соцсетях, которые он считает «эротическими». Но адвокат занимает другую позицию и решила доказать это новым фото с отдыха в Instagram.

«У меня был клиент, который после прекращения сотрудничества (преждевременного понятно что) преследует меня и жалуется везде. В частности, как на адвоката, который постит фото в купальнике. Потому что они для него эротические. Его злят чужие фото в купальнике. И он пытается их запретить. Наказать вместо того, чтобы просто отписаться», — ошеломила Инна.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокат также подняла более широкий вопрос двойных стандартов в обществе. Она отметила, что женское тело до сих пор часто воспринимается как повод для осуждения, тогда как мужчины в подобных ситуациях гораздо реже сталкиваются с такой реакцией. Инна отмечает, что из-за подобных ситуаций женщины нередко вынуждены испытывать тревогу даже в повседневных вещах.

«Почему женское тело — это стыд и провокация? Фото мужчины в шортах с голым торсом — это нормально. Какую бы должность он ни занимал, это вызывает восхищение! Испытывает ли мужчина страх зайти в лифт с незнакомыми женщинами? Вряд ли. А я изо всех сил жму на кнопку, если слышу чьи-то шаги. Почему женщина должна бояться собственного тела? Почему из-за него может пострадать? Профессионально, репутационно, физически», — отметила блогерша.

Напомним, недавно певица Наталья Бучинская также рассказала о курьезе на работе и как заказчик хотел ее «купить» за два млн долларов.

