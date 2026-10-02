"Иногда бывает тяжело": известный актер впервые прокомментировал роман со звездой "Скажене весілля"

Полина Василина и Максим Рягин

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Звезда фильма «Скажене весілля» Полина Василина публично представила своего избранника — актера Максима Рягина, который впервые прокомментировал их отношения.

Во время премьеры фильма «Довженко» актриса не только рассказала о своей главной роли, но и познакомила зрителей со своим возлюбленным. В эксклюзивном интервью Анне Севастьяновой для «Наодинці з Гламуром» актриса представила своего избранника.

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«Это Максим Рягин, мой парень и коллега», — сказала Полина.

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Полина Василина и Максим Рягин

Влюбленные вместе работают в Театре на Левом берегу. Они играют друг с другом сразу в нескольких спектаклях, поэтому их знакомство произошло задолго до начала романа. Впрочем, Полина опровергла, что их отношения можно назвать типичным служебным романом.

«Никакого служебного романа не было. Работали, работали. Потом начали встречаться. Хотя на самом деле мы были знакомы уже давно. Просто так уж складывается жизнь — всему своё время», — рассказала звезда «Довженко».

В свою очередь Максим Рягин впервые прокомментировал их отношения и рассказал, как всё начиналось с его стороны. По словам актера, сначала между ними возникла взаимная симпатия, а уже позже профессиональное общение переросло в роман.

«Мы работали вместе. Между нами возникла взаимная симпатия. Мы общались. Потом начали встречаться», — рассказал Максим.

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Полина Василина и Максим Рягин

Актёр также вспомнил один из первых особенных моментов их романа. В то время Полина находилась в Одессе на съемках фильма «Довженко», а Максим приехал к ней на день рождения. Они тогда только начинали встречаться и провели вместе несколько дней.

Сейчас пара вместе уже полтора года. Причём начало их отношений совпало с окончанием съёмочного периода фильма «Довженко».

Интересно, что оба работают актёрами, поэтому им приходится совмещать личную жизнь с профессиональной. Полина призналась Анне Севастьяновой, что в таких отношениях есть свои сложности, однако в то же время они дают особое взаимопонимание.

«Иногда бывает тяжело. Но на самом деле, как мне кажется, в основном существует такое взаимопонимание, которого ты не сможешь найти с человеком, не связанным с этой сферой», — пояснила актриса.

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Полина Василина и Максим Рягин

Максим также признал, что в отношениях коллег бывают моменты, которые могут вызывать неприятные эмоции, в частности из-за специфики профессии. В то же время они оба понимают особенности работы друг друга и учатся с этим справляться.

«Но это профессия, мы все это понимаем. Поэтому как-то мы с этим справляемся день за днём», — отметил Рягин.

▶️ Полный выпуск программы «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Где сейчас ПАШИНИН? Ревность Сеитаблаева и какой ПОСМЕРТНЫЙ подарок тронул Андриенко.

Напомним, недавно Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж и показала своего нового мужа-австрийца, а также фотографии с их свадьбы.

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