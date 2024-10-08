Инсайдер признался, почему жертвы P. Diddy боятся его даже за решеткой: "Все знали это еще тогда"

Американский рэпер Шон Комбс, он же P. Diddy, из-за секс-скандалов и других многочисленных гражданских исков в суд продолжает находиться под стражей в Нью-Йорке.

Однако обсуждение расследования его дела все еще не утихают. Так, инсайдер в комментарии изданию People сообщил, что некоторые голливудские звезды до сих пор боятся рэпера. Источник признается, что селебритис понимают последствия и чувствуют себя запуганными от его потенциальных поступков. Все из-за ощущения обязанности музыкальному магнату за то, что когда-то он посодействовал развитию их карьеры.

P. Diddy / Фото: Associated Press

"Он слишком влиятелен. Все боялись его упрекнуть. Хотя он сейчас и за решеткой, однако он все еще не теряет своей влиятельности. Мы все это знали еще тогда. Все видели в этом творческую гениальность в то время как это было одержимостью контролем", – признается инсайдер.

Напомним, рэппера P. Diddy обвиняют в секс-торговле, рэкете и склонении несовершеннолетних к занятию проституцией. Интересно, что скандальная звезда опровергает все подозрения. А недавно его мама сделала еще одно неожиданное заявление перед тем, как ее сына могут пожизненно заключить в тюрьму.

Верх цинизма! Мама P.Diddy просит сжалиться над сыном | Подробности скандала

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