Инсайдер раскрыл, кто стал виновником распада брака Лопес и Аффлека: "Не мог скрыть"

После развода американской певицы Дженнифер Лопес с голливудским актером Беном Аффлеком в Сети обнародовали, кто именно помешал счастливому будущему пары.

Как сообщает инсайдер изданию People, дело было в поведении Бена Аффлека. По словам источника, именно постоянные резкие перепады настроения 52-летней звезды и постоянные нервные срывы на этом фоне сделали свое. В частности, из "невероятно счастливого и приветливого" человека Аффлек мог мгновенно прибегнуть к "самому ужасному поведению".

"Правда в том, что безграничная любовь была, но в то же время, к сожалению, все чаще стали проявляться и постоянные перепады настроения Бена, которые он не мог скрыть от СМИ, как бы он ни пытался. Вы могли видеть нестабильное поведение, сильные эмоциональные качели", – рассказал инсайдер.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Интересно, что пара все же пыталась спасти свои отношения, но состояние актера усложняло это. И таким образом, токсичность в браке никуда не исчезала.

"Они пытались преодолеть трудности, но когда перепады настроения и большие подъемы и падения повлекли за собой всеобъемлющую токсичность, никто не сможет вам помочь — вы должны помочь себе сами. Мир переживал за них, но они оказались не теми, за кого себя выдавали, а двумя разными людьми", — заключает источник.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес подала заявление о разводе в суд. Между тем, СМИ получили данные документов и рассекретили, какую причину развода там указала артистка.

Читайте также: