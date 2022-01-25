Инсайдер шокировал правдой, почему Адель на самом деле отменила концерты в Лас-Вегасе

Инсайдер шокировал правдой, почему Адель на самом деле отменила концерты в Лас-Вегасе

Звезда устроила скандал из-за декораций.

Британская поп-певица Адель недавно за день до выступления отменила концерт в Лас-Вегасе.

Как сообщала исполнительница, половина ее команды подхватила коронавирус. Впрочем, источник сообщил изданию Daily Star совсем другую причину. Оказывается, никто не болел COVID-19.

Концерт отменили из-за того, что Адель устроила скандал за несколько часов до выступления и отказалась выступать.

К слову, певица должна была петь над бассейном. Впрочем, когда она его увидела, ей не понравились декорации.

Адель

"Когда она увидела готовый дизайн, она отказалась петь. Адель сравнила бассейн со "старым прудом" и наотрез отказалась петь", — рассказал источник.

Отметим, артистка должна выступить 21 января в Лас-Вегасе. Впрочем, исполнительница концерт отменила. Фанаты, в свою очередь, разозлились и потребовали вернуть им деньги. Они потратили много средств на перелет и проживание в Лас-Вегасе. К слову, стоимость одного билета на концерт Адель составляла от 80 до 12 тыс. долларов.

Читайте также: