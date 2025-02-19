«Инстинкт» от LOBODA рекордно быстро взлетел на вершины чартов в Украине: что это за песня

Свой новый украиноязычный танцевальный трек певица презентовала 14 февраля – и уже через четыре дня песня стала одной из самых популярных среди украинцев, пишет РБК-Украина.

«Инстинкт» занял четвертое место в Top 100: Ukraine на стриминговом сервисе Apple Music. А в рейтинге песен, которые больше всего слушают в Киеве, новый хит от LOBODA поднялся еще выше – на вторую строчку.

«Инстинкт» – это композиция о любви, которая может разбивать сердца. Автором слов стал Андрей Парфенов: именно он написал большинство треков для альбома Светланы Лободы Made in U. Музыку для «Инстинкта» исполнительница написала сама. Позже она рассказала, что уже давно самостоятельно не писала музыку: а тут, услышав бит, в голове появилась мелодия.

Вживую премьера «Инстинкта» состоялась 14 февраля в Торонто. Концерт в Канаде был частью масштабного тура XXLo Tour по Северной Америке. В рамках тура Loboda устроила эксклюзивные мегашоу в Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Майами и Лос-Анджелесе.

Концерты LOBODA – это всегда больше, чем просто песни и музыка – это грандиозные шоу. В Нью-Йорке, например, все билеты были раскуплены задолго до концерта. В дальнейшем тур продолжится по Европе: в марте запланированы выступления LOBODA в Париже, Женеве, Цюрихе и Ницце. Туры певицы являются благотворительными. Она, в частности, помогает украинцам, пострадавшим от войны.