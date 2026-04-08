Интервью Тараса Тополи о разводе обернулось скандалом: его команда пригрозила журналистке судом

Тарас Тополя, Маричка Довбенко

Вокруг лидера группы «Антитела» Тараса Тополи неожиданно вспыхнул громкий скандал.

Артист через свою команду настаивает на удалении интервью блогера Марички Довбенко, в котором затрагивались темы личной жизни, в частности развод с Еленой. А в ответ интервьюерка обвиняет представителей музыканта в давлении и угрозах.

Первой о ситуации публично заявила сама Довбенко. В Instagram она сообщила, что команда артиста пытается заблокировать видео на YouTube из-за жалоб о нарушении конфиденциальности. По словам блогера, ей также выдвигали ультиматумы — либо удалить отдельные фрагменты, либо полностью убрать интервью.

«Я получила сообщение от YouTube по жалобе за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также угрожает заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя. Эти угрозы были высказаны в мою сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд частей из интервью или полностью все видео. Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно», — подчеркнула она.

Пост Марички Довбенко

Впрочем, позиция стороны Тополи кардинально другая. Адвокат певца Ярослав Куц в совместном Facebook-посте с другими членами команды заявил, что интервью изначально имело четкие договоренности, которые, по его словам, были полностью нарушены.

Куц объяснил, что музыкант долгое время отказывался от подобных разговоров и, мол, согласился только по просьбе знакомых — с условием, что тема развода с экс-супругой Еленой Тополей не будет подниматься. Более того, команда ожидала финального согласования материала перед публикацией.

«Тарас месяцами категорически отказывался идти на такие интервью в силу личных убеждений и взаимных договоренностей с экс-супругой, скрепленных договором. Мне стоило много времени, ради друга, уговорить Тараса найти окно и сходить на интервью к Маричке. Пообещав ему, что интервьюер придержится заранее озвученных мной рамок интервью, а именно: никаких вопросов на тему отношений в браке, развод семьи Тополь, личных переживаний Тараса, оценок поступков и событий связанных с его экс-супругой. Мне пообещали, что все будет выдержано, а финальная версия интервью будет полностью согласована», — отметил адвокат.

Пост Ярослава Куца

Однако, по словам Куца, во время записи блогерша проигнорировала договоренности и неоднократно задавала провокационные вопросы о браке, разводе и личных моментах. Об этом свидетельствует опубликованная версия интервью на ее канале.

«После завершения записи интервью, Елена Гармаш (PR-менеджер — прим. ред.) сразу отметила Довбенко о нарушении договоренностей. Впоследствии я был удивлен провокационным громким заголовком, который не соответствовал содержанию интервью, низким качеством монтажа и звука, а также вопросами о личном Тараса. Довбенко были направлены от меня правки и требования удалить те фрагменты, которые полностью нарушали первоочередные договоренности. В ответ получен "лонгрид" о том, что все останется как есть», — говорится в заявлении.

В команде артиста также предоставили доказательства этих переписок с Маричкой и отметили, что требуют справедливости, а в случае отказа — готовы действовать в юридической плоскости. В частности, обращаться в суд и инициировать блокирование контента из-за якобы некомпетентности журналистки и нарушения ею стандартов журналистской этики.

«Я ответил, что согласия со стороны Тараса на публикацию такого интервью я не даю. Далее Довбенко без предупреждения все же осуществила публикацию. Я сразу обратился к Довбенко. В ответ услышал, что я "давлю", "угрожаю", "угрожаю журналисту и т.д.". Далее все же суд, страйки ютуб-канала, блокировка ресурса, на котором осуществлено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-жены. И из главного: она действовала не как журналист, а как частное лицо, которое жаждало раскрутить свой ютуб-канал с помощью имени Тараса Тополи. Стандартов КЖЭ она не придерживалась. Разрешения на публикацию изображения, образа, мыслей, голоса и остального продуцированного Тарасом Тополеем она не получала», — подчеркнули в заявлении.

Пост Ярослава Куца — его переписка с Маричкой Довбенко

Но из переписок заметно, что Довбенко упорно отстаивает свою позицию и подчеркивает, что на самом деле действовала как независимая «зарегистрированная» журналистка, которой «не имеют права ставить требования, вырезать и угрожать блокировкой канала». И добавляет, что Тарас — «человек в здравом уме и знал, что говорит».