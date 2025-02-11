Иракли Макацария на нежном фото показал новорожденную дочь от младшей на 17 лет жены

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария показал новорожденную дочь от младшей на 17 лет жены Лизы Чичуа.

31 января супруги стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь Нина. Теперь же влюбленные наслаждаются отцовством. Хотя Иракли не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни, однако время от времени он радует поклонников семейным контентом, как и в этот раз.

В Instagram-stories экс-"Холостяк" опубликовал нежное фото с дочкой Ниной. Девочка сладко лежала у него на руках, а он осторожно держал ее за крохотные пальчики. Правда, лицо младенца Иракли Макацария пока что не торопится показывать и скрывает. Также бизнесмен не стал подписывать фотографию, а лишь оставил смайлик в виде белого сердца.

Иракли Макацария с дочерью / Фото: instagram.com/maqatsa

Отметим, Иракли Макацария во второй раз стал отцом 31 января. Жена Лиза Чичуа родила ему дочь Нину. Также супруги воспитывают сына Георгия. Мальчик появился на свет в июне 2023 года.

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