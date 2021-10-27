Иракли Макацария очаровал романтическим фото с 19-летней любимой-красавицей

Пара посетила премьеру грузинских "Танцев со звездами".

Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария теперь судья грузинской версии проекта.

Знаменитость посетил открытие 10-го сезона шоу, куда пришел вместе со своей любимой. На странице в Instagram шоумен опубликовал общее романтическое фото с 19-летней Лизой Чичуа. Влюбленные позировали на главном паркете Грузии. Избранница 36-летней звезды предстала на снимке в красном пиджаке в клетку и черных брюках. Со своей стороны, Иракли оделся в белые брюки, рубашку и серый пиджак.

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

"Открытие 10-го юбилейного сезона "Танцев со звездами" в Грузии" – написал он.

Со своей стороны фаны Макацарии написали в комментариях, что Иракли и Лиза очень похожи.

Вы очень похожи!

Очень замечательная пара, так похожи друг на друга!

Красивые, влюбленные, счастливые. Пусть так будет всегда

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