Иракли Макацария очаровал романтическим фото с 19-летней любимой-красавицей

Пара посетила премьеру грузинских "Танцев со звездами".
Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария теперь судья грузинской версии проекта.
Знаменитость посетил открытие 10-го сезона шоу, куда пришел вместе со своей любимой. На странице в Instagram шоумен опубликовал общее романтическое фото с 19-летней Лизой Чичуа. Влюбленные позировали на главном паркете Грузии. Избранница 36-летней звезды предстала на снимке в красном пиджаке в клетку и черных брюках. Со своей стороны, Иракли оделся в белые брюки, рубашку и серый пиджак.
"Открытие 10-го юбилейного сезона "Танцев со звездами" в Грузии" – написал он.
Со своей стороны фаны Макацарии написали в комментариях, что Иракли и Лиза очень похожи.
- Вы очень похожи!
- Очень замечательная пара, так похожи друг на друга!
- Красивые, влюбленные, счастливые. Пусть так будет всегда
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