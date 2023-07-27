Иракли Макацария похвастался 21-летней женой в мини-шортах спустя месяц после родов

Эксг-ерой шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился с поклонниками фото с прогулки с женой Лизой Чичуа.

В сторис своей страницы в Instagram Макацария разместил несколько снимков, на которых его 21-летняя избранница позирует с их одномесячным сыном на руках. На фото Лиза изображена в мини-шортах и майке. Фаны бизнесмена заметили, что его возлюбленная выглядит очень красиво.

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

Кроме того, молодой отец тоже показался с малышом и не упустил возможности продемонстрировать и свою хорошую физическую форму. На фото Иракли предстает в шортах без футболки и похвастался прокачанным прессом.

Иракли Макацария / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, что 2 июня Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа впервые стали родителями. А несколько недель назад молодой отец показал, как они с любимой крестили своего первенца, сына Георгия в Тбилиси. После таинства супруги собрали друзей и родственников в одном из местных заведений, чтобы громко отпраздновать столь важное событие.

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