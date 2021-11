Иракли Макацария показал нежные танцы с 19-летней любимой красавицей

Влюбленные провели время вместе.

Телеведущий и участник украинских "Танцев со звездами" Иракли Макацария поделился с фанатами новым видео.

Знаменитость показал, как танцует со своей 19-летней любимой-красавицей Лизой Чичуа. На видео влюбленные нежно дурачатся друг с другом и исполняют разные поддержки под песню The Time of My Life.

Кстати, для занятий с танцев Иракли выбрал футболку и шорты, а Лиза – обтягивающий спортивный костюм. Одежда изрядно подчеркнула подтянутые фигуры влюбленных.

"Первая попытка! Любовь действительно учит летать", — подписал ролик Иракли.

Любопытно, что поклонники парочки подумали, что в скором времени они станут мужем и женой. Фанаты предположили, что на видео влюбленные репетируют свадебный танец.

Это репетиция свадебного танца?

Для долгой семейной жизни, вы должны быть лучшими друзьями!

Вы на одной волне. Счастья вам!

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку