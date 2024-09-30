Иракли Макацария показался с 22-летней женой и восхитил фото с отдыха на круизном лайнере

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа похвастались романтическим отпуском.

Бизнесмен показался с возлюбленной на огромном круизном лайнере. Звездные супруги уже заселились в каюту и в Instagram поделились фото невероятного вида с кормы.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Также Иракли и Лиза встретились со своими друзьями, которые составили им компанию во время путешествия, и провели совместный вечер за вкусным ужином. В частности, повара на палубе устроили для гостей настоящее шоу и готовили блюда в их присутствии под песни и зажигательные танцы.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Для уютного вечера Лиза отказалась от макияжа и выбрала легкое платье, а Иракли в кадре позирует в белой рубашке. Вероятно, знаменитость с женой не брали с собой своего годовалого сына, а оставили его дома под присмотром няни. Поэтому они в полной мере наслаждаются атмосферой наедине и развлекаются в компании знакомых.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич отпраздновал юбилей. На свое 40-летие шоумен пригласил гостей и рассекретил, какую ценную вещь подарила ему жена Юла.

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