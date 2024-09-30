Иракли Макацария показался с 22-летней женой и восхитил фото с отдыха на круизном лайнере

Пара наслаждается время с друзьями.
Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа похвастались романтическим отпуском.
Бизнесмен показался с возлюбленной на огромном круизном лайнере. Звездные супруги уже заселились в каюту и в Instagram поделились фото невероятного вида с кормы.
Также Иракли и Лиза встретились со своими друзьями, которые составили им компанию во время путешествия, и провели совместный вечер за вкусным ужином. В частности, повара на палубе устроили для гостей настоящее шоу и готовили блюда в их присутствии под песни и зажигательные танцы.
Для уютного вечера Лиза отказалась от макияжа и выбрала легкое платье, а Иракли в кадре позирует в белой рубашке. Вероятно, знаменитость с женой не брали с собой своего годовалого сына, а оставили его дома под присмотром няни. Поэтому они в полной мере наслаждаются атмосферой наедине и развлекаются в компании знакомых.
Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич отпраздновал юбилей. На свое 40-летие шоумен пригласил гостей и рассекретил, какую ценную вещь подарила ему жена Юла.
Читайте также:
- Скандал с P. Diddy: кто из известных звезд и как намекал на ужасные преступления рэпера
- Известный украинский юморист мобилизовался в ряды ВСУ
- 44-летняя Ребел Уилсон показала первые фото со своей сказочной свадьбы с любимой партнершей