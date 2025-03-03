Иракли Макацария прекратил скрывать лицо сына и впервые полностью его показал

Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария наконец-то прекратил скрывать годовалого сына, которого ему родила жена Лиза Чичуа.

Мальчик появился на свет еще 2 июня 2023 года. Однако родители не спешили его показывать. В частности, Иракли и Лиза делились кадрами с Георгием, но особо рассмотреть его не удавалось. Однако наконец-то семейство приоткрыло занавес личной жизни.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Макацария с женой и сыном снялся в семейном фотосете. Супруги наконец-то прекратили скрывать лицо Георгия и полностью его показали. Подписчики пары уже успели засыпать малыша комплиментами. Они отметили, что их сынишка очень мил и у него прекрасные кудри.

Жена Иракли Макацария с сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

"Наш Джио! Мы любим тебя!" – говорится в подписи к фото.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, в этом году Иракли Макацария и Лиза Чичуа стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь, которую они назвали Ниной. Недавно бизнесмен показывал первое фото новорожденной девочки.

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