Иракли Макацария прокомментировал разницу в возрасте с младшей на 17 лет любимой

Шоумен встречается с 19-летней грузинской красавицей.

Известный телеведущий и участник "Танців з зірккми" Иракли Макацария, который встречается с 19-летней возлюбленной, прокомментировал разницу в возрасте с избранницей.

Так, в программе "Світське життя" знаменитость признался, что разница в 17 лет пару совсем не смущает.

"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", — ответил звезда.

Также Иракли заверил, что у влюбленных серьезные отношения. Впрочем, на вопрос о планах на будущее ответил уклончиво: "Я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно".

Напомним, недавно Иракли Макацария восхитил смешной аэробикой с молодой возлюбленной. Пара нашла общее хобби.

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