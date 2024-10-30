Иракли Макацария рассекретил пол второго ребенка от 22-летней жены

Экс-герой романтического реалити "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его беременная жена Лиза Чичуа наконец-то рассекретили пол будущего ребенка.

Супруги сейчас ждут рождения второго ребенка. Влюбленные долго не тянули с интригой и, наконец, рассекретили, кто же у них родится – мальчик или девочка. Ради радостного события Иракли и Лиза устроили гендер-пати. Влюбленные, которые одетые в белые наряды, зажгли факелы. Наконец, из них начал развеваться дым розового цвета. Итак, у супругов уже в январе следующего года родится девочка.

Иракли Макацария и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка

Влюбленные не стали подписывать видео, на котором показали результат гендер-пати. А вот подписчики пары, среди которых было немало украинцев, были очень рады за супругов.

Поздравляем с Украины от всего сердца! Вы супер!

Искренние поздравления! Столько радости, так приятно видеть такие замечательные эмоции! Счастливой беременности и родов вашей жене!

Поздравляю!

Отметим, Иракли Макацария уже воспитывают сына Георгия, который родился в июне 2023 года. В октябре пара объявила, что скоро во второй раз станет родителями. Недавно Лиза Чичуа в черном обтягивающем платье хвасталась своим заметно округлым животиком.

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